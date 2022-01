31 stycznia 2022 roku rozpoczęła się nowa era w historii piłkarskiej reprezentacji Polski. Po miesiącu bezkrólewia PZPN dokonał wyczekiwanego wyboru. Oficjalnie potwierdzono, że miejsce Paulo Sousy zajął Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz chce porozmawiać z Adamem Nawałką

Świeżo upieczony selekcjoner po podpisaniu umowy ruszył w tournee po mediach. Wywiadu udzielił m.in. redakcji "Sport.pl". W trakcie rozmowy poruszył temat kontaktów z byłymi trenerami kadry. Michniewicz zadeklarował, że zamierza skonsultować się z Adamem Nawałką i Jerzym Brzęczkiem.



- Z Adamem Nawałką pracowałem w PZPN. Pomógł mi w prowadzeniu kadry U-21. Świetnie nam się współpracowało. Później nasze drogi się rozeszły, ale cały czas byliśmy w kontakcie. Polegało to na dużej serdeczności. Po nominacji nie rozmawiałem z nim, ale za dwa, trzy dni skontaktuję się z Adamem Nawałką. To bardzo dobry człowiek. Zawsze będzie kibicował reprezentacji niezależnie od tego, czy jest trenerem. On jest uczuciowo związany z Polską. Mogę z nim szczerze porozmawiać. Może będzie okazja, by zamienić kilka słów z Jurkiem Brzęczkiem. Jest to dla mnie bardzo istotne - stwierdził selekcjoner.



Czesław Michniewicz wykluczył współpracę ze Stanisławem Czerczesowem

Michniewicz został także zapytany o Stanisława Czerczesowa. Czy były trener Legii Warszawa i reprezentacji Rosji mógłby pomóc "Biało-Czerwonym"? Świeżo upieczony selekcjoner zdecydowanie wykluczył taką możliwość.

- Mamy fantastyczny kontakt z trenerem Czerczesowem. Przesłał mi gratulacje. Na pewno nie będę prosił go o rozpracowanie Rosjan. Postawiłbym go w złym świetle, znając jego dumę i lojalność. To zabrzmiałoby głupio. Nawet na to bym się nie odważył, bo za bardzo go cenię - zakończył Michniewicz.



Reprezentacja Polski pierwszy mecz pod wodzą Michniewicza rozegra 24 marca. Tego dnia zmierzy się z Rosją. Jeśli wygra, to następnie stanie do walki o mundial ze Szwecją lub Czechami.