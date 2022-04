Michniewicz o śmierci taty. Zdradził jego ostatnie słowa

Michał Białoński Czesław Michniewicz

Dokładnie tydzień temu zmarł ojciec selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza. Co w pełni zrozumiałe, dla selekcjonera był to bolesny cios. Trener Michniewicz zdradził Interii, dlaczego poprosił PZPN, aby nie wysyłał delegacji na pogrzeb. Opowiedział też, jaki był ostatni przekaz taty do niego.

Zdjęcie Po meczu ze Szwecją Czesław Michniewicz płakał ze szczęścia. Awansem Polski na MŚ cieszył się też jego tata Aleksander, który zmarł 6 kwietnia / INTERIA.PL