Mamy za sobą okropne czasy dla piłki nożnej i całego sportu. Ale minęło od tego blisko dwadzieścia lat. To nie były miłe czasy dla tych, którzy chcieli robić karierę w futbolu. Chciałoby się o tym zapomnieć, bo pewne zdarzenia po prostu wypaczały rywalizację. Jeśli jednak chodzi o Michniewicza, to jestem w pełni spokojny. Znam go od wielu lat i wiem, że brzydził się takimi rzeczami. Dla niektórych może to brzmieć śmiesznie, ale proszę mi wierzyć: znam go lepiej niż wszyscy dziennikarze i ludzie, którzy dziś go atakują. Brzydził się takimi rzeczami i wierzę mu w stu procentach

zakończył temat.