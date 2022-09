- Jeśli chodzi o przygotowania do mundialu, to jak znamy historię, one czasem nie były najlepsze. To, że przyjedziemy na mistrzostwa prosta z marszu, może będzie dla nas lepsze. Zostało półtora miesiąca i może się jeszcze dużo wydarzyć. Miejmy nadzieję, że jednak w takim gronie się spotkamy i wszyscy będziemy zdrowi - powiedział Kamil Glik.