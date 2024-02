Polak błyszczy za granicą, dał klubowi półfinał - i jeszcze te gole [WIDEO]

Mariusz Stępiński ledwie w końcówce stycznia dołączył do Omonii Nikozja, a już dał się poznać w nowym klubie od jak najlepszej strony - Polak zdobył swego czasu łącznie trzy bramki w lidze cypryjskiej, a teraz do tego wszystkiego dorzucił dwa niezwykle ciekawe trafienia w krajowym pucharze, mocno przyczyniając się do awansu ekipy spod znaku koniczyny do półfinału tych rozgrywek kosztem drużyny AEZ Zakaki.