Słynny klub wręczył sędziom prezenty przed meczem? To znaleziono w szatni

Paweł Czechowski Copa Libertadores

Spore kłopoty może mieć niebawem zespół Boca Juniors, jedna z najbardziej znanych południowoamerykańskich drużyn piłkarskich. Jak informują hiszpańskojęzyczne media, podczas spotkania "Los Xeneizes" z boliwijskim Club Always Ready w ramach Copa Libertadores w szatni sędziów odnaleziono bowiem torby z koszulkami argentyńskiej ekipy. To oznacza, że drużyna z Buenos Aires może zostać oskarżona o wręczanie arbitrom prezentów, co jest oczywiście zabronione.

Zdjęcie Zespół Boca Juniors może mieć kłopoty. Ich sprawa została zgłoszona już do CONMEBOL / SOPA Images / Contributor / Twitter Deporte Total / Getty Images