Na początku drugiej połowy, przy stanie 1:0 dla gospodarzy, doszło do fatalnej w skutkach sytuacji. W dokładnie 56. minucie Marcelo próbował kiwnąć rywala i w efekcie stanął na jego nodze, doprowadzając do bardzo źle wyglądającej kontuzji Luciano Sancheza. Noga piłkarza Argentinos Juniors wygięła się nienaturalnie w dół, a zawodnik natychmiastowo znalazł się pod opieką medyków i na noszach opuścił boisko.

Marcelo znokautował rywala. Czerwona kartka i łzy w oczach Brazylijczyka

Marcelo widząc co zrobił swojemu rywalowi, natychmiastowo zalał się łzami, a sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, z którą nie do końca można się zgadzać. Brazylijczyk kontrolował piłkę i próbował kiwnąć przeciwnika. W jego zachowaniu nie widzę celowości, ani nienaturalnego ruchu w kierunku nogi rywala. Zgodnie z wytycznymi, jeśli w takiej sytuacji zawodnik nie staje celowo na przeciwnika, tylko przypadkowo, to sędzia nie powinien odgwizdywać faulu. Marcelo w swoim zachowaniu nie zrobił nic niebezpiecznego. Po prostu biegł z piłką i chciał minąć rywala, który podłożył mu nogę pod tor jego poruszania się, a co więcej nie zagrał nawet piłki.