Puchar Króla. Najwięksi wchodzą do gry

Co ciekawe, Intercity w tym sezonie zdążyło już zagrać z rezerwami Barcelony, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Teraz do miasteczka położonego nad Morzem Śródziemnym przyjedzie pierwszy zespół Blaugrany i może to być o tyle ważny mecz chociażby dla Roberta Lewandowskiego, że może to być dla niego okazja na grę w czasie odbywania kary trzech meczów zawieszenia w La Liga. Mecz z Intercity przyjdzie zespołowi Xaviemu w dosyć gorącym okresie, bo między spotkaniami z Espanyolem i Atletico Madryt, a przed udaniem się do Arabii Saudyjskiej na miniturniej w ramach Superpucharu Hiszpanii.