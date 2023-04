Xavi zupełnie zaskoczył przed "El Clasico". "Real Madryt to..."

Bieżąca kampania zbliża się już coraz większymi krokami do swego końca - a FC Barcelona wciąż ma szansę na zgarnięcie podwójnej korony. Choć o triumfie w europejskich Pucharach "Blaugrana" może już zapomnieć, to cały czas w jej zasięgu są sukcesy na krajowym podwórku.

Obiecująco wygląda przede wszystkim sytuacja FCB w lidze, gdzie okupuje ona pierwsze miejsce w tabeli z dużą, bo dwunastopunktową przewagą nad Realem Madryt . W Pucharze Króla tymczasem "Duma Katalonii" jest już o dwa kroki od trofeum - na jej drodze stoją jednak... no właśnie, "Królewscy".

W pierwszym starciu półfinałowym "Barca" wygrała - i to na Santiago Bernabeu - 1-0, a już 5 kwietnia będzie mieć ona sposobność do tego, by przypieczętować swój awans. Patrząc na okoliczności, tym bardziej mogą dziwić ostatnie słowa Xaviego Hernandeza.