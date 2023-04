Xavi dosadnie po blamażu z Realem Madryt. Wskazał, co zawiodło. "Ciężka porażka"

FC Barcelona - Real Madryt. Klęska "Dumy Katalonii" w El Clasico

Wspierani przez kibiców piłkarze Barcelony dobrze weszli w mecz i szukali okazji do otworzenia wyniku. Mało brakowało, a dopięliby swego w doliczonym czasie pierwszej połowy. Blisko wpisania się na listę strzelców był Robert Lewandowski , ale Polak blokowany przez rywali przewrócił się i stracił piłkę. Tę wkrótce przejęli goście, którzy przeprowadzili szybką kontrę skończoną bramką Viniciusa Juniora.

FC Barcelona - Real Madryt. Xavi komentuje blamaż swojej drużyny

Na pomeczowej konferencji prasowej Xavi zauważył, że takie porażki jak z Realem, są "trudnymi momentami". - W trudnych momentach widać, jak reaguje zespół. To trudna noc, ciężka porażka - mówił cytowany przez Sport.es. Jak dodał, wynik nie odzwierciedla do końca tego, co działo się na boisku.