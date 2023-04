Wszyscy w Realu zamarli. Młoda gwiazda padła bez kontaktu z rywalem

Real do stolicy Katalonii przyjechał z celem przynajmniej odrobienia jednobramkowej straty z pierwszego spotkania, by zachować szansę awansu do wielkiego finału Pucharu Króla. Carlo Ancelotti w tym spotkaniu zdecydował się na podobny manewr, co w kilku innych meczach tego sezonu i na lewej obronie ustawił 20-letniego Eduardo Camavingę.