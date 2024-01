Wielka sensacja w Hiszpanii. Duży klub odpadł z trzecioligowcem, ależ upadek

Trudno w to uwierzyć, ale to już koniec gry w Pucharze Króla dla Villarreal CF. "Żółta Łódź Podwodna" sensacyjnie przegrała z Unionistas de Salamanca CF, czyli klubem, który na co dzień rozgrywa swoje mecze na... trzecim poziomie piłkarskim w Hiszpanii. O odpadnięciu "Los Amarillos" zadecydowała seria rzutów karnych. Dla klubu z Estadio de la Cerámica to coś więcej niż klęska, to upokorzenie.