Trzecioligowiec napędził stracha Barcelonie. Lewandowski tylko zmiennikiem

Lewandowski na ławce rezerwowych to rzadki przypadek . W Barcelonie zdarzyło się to zaledwie pięciokrotnie. Raz w poprzednich rozgrywkach, a po raz czwarty w tym sezonie. Tak było w meczach La Liga z Realem Madryt (wracał po kontuzji) i Mallorką, a także na początku stycznia w trzeciej rundzie Pucharu Króla z Barabastro .

Właściwie to nie bardzo powinno być potrzeby wystawiania Polaka, bo jego drużyna mierzyła się trzecioligowcem . W tej samej grupie co Unionistas występuje Barcelona B. Dwa tygodnie temu zespół z Salamanki nawet pokonał 2:0 rezerwy katalońskiego klubu.

Tymczasem nie minęła nawet minuta, a gospodarze już stanęli przed wielką szansę na bramkę . Po zagraniu Jorge Rastrojo, Mario Losada pomylił się o centymetry. Oczywiście częściej przy piłce była Barcelona, ale niewiele z tego wynikało. To nieliczne wypady Unionistas były groźniejsze. W ciągu 20 minut gościom udało się tylko raz trafić w bramkę, ale Sergi Roberto nie wykorzystał okazji.

Sensacyjne prowadzenie trzecioligowca, gol Torresa

I zamiast trafienia dla Barcelony, sensacyjnie padła bramka dla gospodarzy . Z lewej strony dośrodkował Juan Serrano , goście zlekceważyli Alvaro Gomeza i nikt go nie pilnował, a ten z pierwszej piłki kopnął nie do obrony.

Barcelona nie potrafiła zareagować - z rozgrywania piłki nic nie wynikało. Nie tworzyła okazji bramkowych, a rywale nie rezygnowali z wypadów. Tuż przed końcem pierwszej połowy po kontrze strzelił Rastrojo, ale Inaki Pena obronił. Po rzucie rożnym to goście wyprowadzili szybki atak . Felix zagrał świetną piłkę, Ferran Torres był sam przez Martinezem i dokładnym strzałem wyrównał.

Po zmianie stron nadal Barcelona się męczyła , choć niemal nie schodziła z połowy przeciwnika. Po godzinie gry na zmiany zdecydował się trener Unionistas. Zdawał sobie sprawę, że wraz z upływem czasu, jego zawodnicy będą tracili siły. Za chwilę zareagował też Xavi - na boisku za Guiu pojawił się Lewandowski, weszli także Ilkay Gundogan i Pedri . Polak w trzech ostatnich meczach trafił do siatki i Xavi liczył, że ten przedłuży serię.

Goście poszli za ciosem. Tym razem to Alejandro Balde, minął jednego z rywali, wbiegł w pole karne i efektownie kopnął pod poprzeczkę. Było już 3:1. i to już wystarczyło Barcelonie, by osiągnąć cel. Gospodarze jeszcze walczyli, stworzyli trzy dobre okazje, ale świetnie bronił Pena.