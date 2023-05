Avila sugeruje, że Vinicius nie jest dobrym człowiekiem

- To bardzo dobry zawodnik. Jest chroniony i myślę, że to dobrze. Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi i najważniejsze jest włąśnie to, być dobrym człowiekiem. Możesz być dobrym zawodnikiem, ale jeśli masz czarne serce... nie możesz być dobrym człowiekiem - powiedział Avila, sugerując, że Vinicius Junior jego zdaniem do dobrych ludzi się nie zalicza.