Transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony był jednym z najgłośniejszych tematów opisywanych podczas letniego okienka transferowego. Kapitan reprezentacji Polski przez długi okres walczył o przeniesienie do Katalonii, finalnie udało mu się spełnić marzenie i dołączyć do zespołu Xaviego Hernandeza.