To Liga Mistrzów, z której FC Barcelona została wyeliminowana już w zeszłym roku - nie poradziła sobie w grupie z Bayernem Monachium i Interem Mediolan. Real Madryt natomiast wygrał w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Liverpool FC aż 5-2 i to na wyjeździe. Pozostaje więc jednym z głównych faworytów do zdobycia trofeum, na które FC Barcelona nie ma już szans.