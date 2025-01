Real Madryt gra dalej, Hiszpanie mówią o skandalu. Wszystko potoczyłoby się inaczej

Real Madryt zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Króla, ale w pierwszej połowie spotkania doszło do wielkiej kontrowersji sędziowskiej. Eksperci nie mają wątpliwości, że arbiter popełnił wielki błąd, który miał znaczny wpływ na przebieg spotkania.

Real Madryt gra dalej, ale awansował w kontrowersyjnych okolicznościach

"Los Blancos" mieli zadziwiająco duże problemy z ekipą z Galicji. Co prawda prowadzili już 2:0, ale w samej końcówce stracili dwie bramki i o awansie zadecydowała dogrywka. W niej faworyci pokazali już różnicę klas i po golach Endricka (dwóch) i Fede Valverde ostatecznie wygrali 5:2 . Całe spotkanie mogło jednak potoczyć się zupełnie inaczej. W 37. minucie Williot Swedberg wpadł w pole karne, gdzie został zatrzymany przez Andrija Łunina. Już w pierwszym tempie wydawało się, że ukraiński bramkarz popełnił faul, a powtórki nie pozostawiły w tym względzie wątpliwości. Jose Luis Munuera Montero jednak nie odgwizdał przewinienia. To samo w sobie było wielkim błędem, ale na tym nie koniec. Bezpośrednio po tym zdarzeniu Real ruszył bowiem z kontrą spuentowaną bramką Kyliana Mbappe, która otworzyła wynik meczu.

Eksperci mówią jednym głosem - to był błąd sędziego

Hiszpanie zwracają uwagę, że w akcji bramkowej arbiter popełnił dwa błędy. Zanim Swedberg padł w polu karnym, doszło do innego faulu zawodnika Realu Madryt. Munuera Montero wtedy również postanowił jednak milczeć, tym samym skrzywdził Celtę Vigo dwukrotnie w tej samej sytuacji. Były sędzia Iturralde Gonzalez nie ma wątpliwości, co do winy kolegi po fachu.