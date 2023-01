Altetico do tego spotkania przystępowało po efektownej wygranej 3:0 z Realem Valladolid, a szczególnie pozytywnie zaskakiwać mogła gra zespołu w tamtym spotkaniu, która była zupełnie inna niż przyzwyczaili do tego w ostatnich miesiącach piłakrze Simeone. Grali ofensywnie, efektownie, co podkreślali eksperci w hiszpańskich mediach. Wtórował im Diego Simeone przyznając, że to być może najlepsza wersja jego Atleti.