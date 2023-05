Real Madryt - CA Osasuna w finale Pucharu Króla. Przebieg pierwszej połowy meczu

W 7. minucie Pena znów szukał szczęścia na skrzydle - tym razem jego górne podanie było odrobinie groźniejsze, natomiast i tak wylądowało ono w rękach golkipera Realu . Z niezadowoleniem przyjął to Budimir, który nie miał szans na dotarcie do futbolówki.

Jeszcze przed przerwą doszło do mocniejszego spięcia między Davidem Garcią a Viniciusem Juniorem - Brazylijczyk przegrał walkę o piłkę w "szesnastce" rywali i doskoczył do obrońcy oskarżając go o faul. Defensor tymczasem... poczochrał oponenta po włosach, wprawiając go w jeszcze większą wściekłość. Koniec końców arbitrowi udało się ostudzić nastroje, choć niebawem "Vini" i tak dostał żółtą kartkę.