Zobacz zapis relacji live z meczu Linares Deportivo - FC Barcelona





Oba zespoły stanęły naprzeciw siebie po raz pierwszy w historii. O faworyta nie wypadało pytać. Obrońca trofeum gościł u trzecioligowca, który w tabeli ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.



Fakt, że gracze Linares pozostawali niepokonani od listopada, nie miał tutaj żadnego znaczenia. Wydawało się, że jedyną niewiadomą pozostają rozmiary zwycięstwa Barcelony.



Tymczasem do przerwy zanosiło się na sensację. Niżej notowany zespół prowadził jedną bramką i niewiele wskazywało na to, że losy tego spotkania mogą się gwałtownie odmienić.



Prowadzenie gospodarzom dał w 19. minucie Hugo Diaz. Idealnie wybiegł do centry spod linii bocznej i strzałem głową z pięciu metrów umieścił piłkę w siatce. Trybuny eksplodowały. Wielka Barcelona została trafiona.

Reklama

Jak można było się spodziewać, ekipa Linares nie poszła za ciosem, lecz skupiła się na zmasowanej defensywie. I to przyniosło pożądany efekt. Mimo że "Blaugrana" utrzymywała się przy piłce przez 81 proc. czasu gry, niewiele z tego wynikało.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miłosz i Michał Żukowie żonglują piłką. WIDEO INTERIA.TV

Na drugą połowę Xavi posłał do boju od razu trzech nowych graczy. Na murawie pojawili się Frenkie de Jong, Gerard Pique i Ousmane Dembele. I właśnie ten ostatni doprowadził do wyrównania mocnym strzałem zza pola karnego. Fani Katalończyków musieli na to czekać ażdo 63. minuty.



Odpowiedź outsidera? Niemal natychmiastowa. Do bramki Barcelony piłkę skierował Lolo Guerrero. Arbiter nie uznał jednak gola, dopatrując się pozycji spalonej.

Chwilę potem po indywidualnej akcji prowadzenie gościom dał Ferran Jutgla. Wpadł w pole karne, z łatwością "nawinął" obrońcę rywala i po jego precyzyjnym uderzeniu zrobiło się 1-2.



Co ciekawe, dokładnie takim samym rezultatem zakończył się mecz Linares Deportivo z rezerwami Barcelony rozegrany dwa miesiące wcześniej.



Obie strony zdążyły obić jeszcze poprzeczki bramek przeciwnika - najpierw Cristian Carracedo i Dembele - ale wynik nie uległ już zmianie. Sensacji nie było. Kibice pokonanych przeżyli jednak niezapomniany wieczór.





Linares Deportivo - FC Barcelona 1-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Diaz (19.), 1-1 Dembele (63.), 1-2 Jutgla (69.)