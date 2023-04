Podwójnie cenne zwycięstwo Realu. Mogli być najgorsi od wielu lat!

W środowy wieczór Real Madryt nie dał szans FC Barcelona na Camp Nou i pokonał odwiecznych rywali aż 4-0. To zwycięstwo może "Królewskich" cieszyć podwójnie - nie tylko dlatego, że awansowali oni do finału Pucharu Króla, ale też dlatego, że w przypadku porażki mogli zbliżyć się do naprawdę fatalnej serii sprzed kilkunastu lat.