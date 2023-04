Na taki wynik Real czekał... 60 lat. Niesamowite, co zrobili z Barceloną

"El Clasico" takie jak przed laty. Ależ wyczyn Realu!

Zacznijmy jednak od czegoś innego - 5 kwietnia "Los Merengues" zdobyli przeciwko Barcelonie co najmniej cztery bramki po raz pierwszy od maja 2008 - wówczas to pokonali "Dumę Katalonii" 4-1, ale na Santiago Bernabeu, o czym wspomniano na Twitterze na profilu "OptaJose":

Jeśli zaś mowa o występach na Camp Nou, to Real po raz ostatni zapisał tam na swoim koncie minimum cztery trafienia w... 1963 roku. Wówczas wygrał w lidze aż 5-1, a na liście strzelców znaleźli się futboliści, którzy dzisiaj mają już status legendarnych - Ferenc Puskas (hat-trick), Alfredo Di Stefano i Paco Gento.

Real Madryt z szansą na podwójną koronę. FC Barcelona skupia się już tylko na lidze

Obecni piłkarze "Królewskich" mogą więc wracać do Madrytu z poczuciem, że zdołali nawiązać do wspaniałej historii swojego klubu - no i dalej mają szansę na podwójną koronę, bo rywalizują (oprócz Copa del Rey) wciąż także w Lidze Mistrzów, gdzie zmierzą się niedługo z Chelsea.