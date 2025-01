Mordęga Realu w Pucharze Króla. 120 minut wymiany ciosów i siedem goli

Mecz w tygodniu o stawkę to dla piłkarzy Realu Madryt najlepsze, co w tych dniach mogło im się przydarzyć. Potrzebowali jak najszybszej okazji do choćby częściowej rehabilitacji za niedzielny pogrom w finale Superpucharu Hiszpanii. Porażka z Barceloną 2:5 będzie boleć długimi tygodniami.