Lewandowski znowu w centrum zainteresowania. Media nie mają wątpliwości

FC Barcelona jest na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Hiszpanii i chociaż do zakończenia sezonu pozostało 11 kolejek, to wydaje się, że tylko nagły regres formy i seria porażek mogłyby odebrać "Dumie Katalonii" tytuł. Ekipa ze Spotify Camp Nou ma bowiem 12 "oczek" przewagi nad drugim Realem Madryt, który w środowy wieczór zyska okazję, by odebrać odwiecznemu rywalowi szansę na inne prestiżowe trofeum.