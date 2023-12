Kuriozum w słynnym pucharze. Bramkarz całkiem zaspał - i to w takiej chwili

Tegoroczny Puchar Króla jest co prawda obecnie wciąż w dosyć wczesnej fazie - konkretnie 1/32 finału - ale w rywalizacji tej już zdążyło zadziać się naprawdę sporo. W czwartkowy wieczór prawdziwą huśtawkę nastrojów zafundowali swoim kibicom piłkarze wicelidera Primera Division, Girony, którzy do przerwy przegrywali 1:2 po to, by potem zapewnić sobie triumf 5:2.