Real Madryt zmagania w rozgrywkach Pucharu Króla rozpoczął od 1/16 finału. Los zetknął go z grającą na co dzień w 4. lidze Arandiną. Carlo Ancelotti skorzystał z okazji i posłał do gry w wyjściowym składzie wielu rezerwowych. Dał tym samym odetchnąć wielu przeciążonym graczom "podstawy". W jedenastce na mecz pucharowy znaleźli się m.in. Nico Paz, Alvaro Carillo, czy Vinicius Tobias. Pierwszy mecz w barwach "Los Blancos" rozegrał również Arda Gueler. Sprowadzony latem Turek przez wiele miesięcy zmagał się z kontuzją, a później przechodził rekonwalescencję po operacji.