Na początku tego tygodnia FC Barcelona poinformowała o urazie odniesionym przez Roberta Lewandowskiego w trakcie meczu z Almerią. Polak naderwał ścięgno lewego uda, przez co będzie zmusony do kilkunastodniowej pauzy. Oznacza to oczywiście, że ominie go dzisiejsze spotkanie. Tym samym 34-latek dołączył do innych kontuzjowanych zawodników - Pedriego i Ousmane`a Dembele.