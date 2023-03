"To była najgorsza Barca, jaka od dłuższego czasu postawiła stopę na Bernabeu. Odniosła zwycięstwo, ale wystarczyło do tego zaparkować autobus w okolicy pola karnego i skorzystać z prezentu od Realu. Mit, że Katalończycy muszą grać dobrze, by wygrywać, nie jest prawdziwy" - pisze bezceremonialnie "Marca" .

"W Madrycie zacierali ręce już w przeddzień El Clasico. Po dwóch kolejnych porażkach Barcelony dostrzegli niepowtarzalną okazję, by wyeliminować ją z Pucharu Króla i napełnić bojaźnią przed dalszą rywalizacją w lidze. Jednak zespołem, który ostatecznie zadał decydujący cios, była właśnie Barca. Ten klasyk na pewno nie przejdzie do historii" - czytamy w pomeczowym sprawozdaniu.

El Clasico dla Barcelony. "Więcej było w tym meczu histerii niż historii"

"W tym meczu więcej było histerii niż historii. Barca opuściła Bernabeu szczęśliwa, prawie nic nie robiąc. Zagrała piłkę taką samą lub nawet gorszą niż w dwóch poprzednich spotkaniach, które zakończyły się dla niej porażką. Chciała się tylko bronić i to jej się udało. Pod względem emocjonalnym było to klasyk z czasów Mourinho i Guardioli. Pod względem piłkarskim? Nie sięgał nawet do pięt poprzednim El Clasico" - to fragment komentarza opublikowanego tuż po ostatnim gwizdku.