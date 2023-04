Hiszpański piłkarz zderzył się z falą nienawiści. Musiał zareagować

Nico Williams usunął Twittera i Instagrama. Przykre echa meczu Pucharu Króla

Na pomeczowej konferencji prasowej występ swojego brata podsumował Inaki Williams, strzelec jedynej wtorkowej bramki dla "Los Leones". - Bardziej niż ktokolwiek inny wiem, co się stanie, gdy zawiedziesz. Wiem, przez co przejdzie mój brat. W życiu tracisz więcej niż zyskujesz. Nie ma innego wyjścia, jak tylko dążyć do celu i dalej pracować. Mój brat ma przed sobą długą przyszłość, a to posłuży jako doświadczenie edukacyjne. Nadszedł czas, aby iść naprzód - powiedział zgromadzonym w sali dziennikarzom (cytat za Marca.com).