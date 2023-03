Real Madryt przegrał pierwsze "El Clasico" z serii trzech, które zostaną rozegrane między marcem a kwietniem 2023 roku. Przegrał nieznacznie - bo zaledwie 0-1, po bardzo pechowym, samobójczym trafieniu Edera Militao, ale nie zmienia to faktu, że przed drugim spotkaniem w ramach Copa del Rey to FC Barcelona jest w komfortowej sytuacji, mając za miesiąc przewagę w postaci własnego stadionu.

Luka Modrić po "El Clasico": Byliśmy lepsi od Barcelony, wierzę w dobry wynik w rewanżu

Gwiazdor Realu Madryt , doświadczony Luka Modrić, nie ma wątpliwości co do tego, kto de facto rządził na murawie. "Szkoda tego wszystkiego, ponieważ dzisiaj spisaliśmy się bez zarzutu. Graliśmy dobrze, ale być może brakowało nam trochę dokładności z przodu. Stworzyliśmy kilka okazji, których nie mogliśmy wykończyć, ale nasza gra była całkiem dobra" - orzekł w rozmowie z TVE.

Chorwat otrzymał również pytanie dotyczące tego, czy on i jego koledzy nie podeszli do rywalizacji z przechodzącą trudne momenty "Dumą Katalonii" ze zbyt dużym optymizmem. "Jesteśmy optymistami przed każdym meczem, nie patrzyliśmy na braki rywali, bo Barcelona to zawsze świetny zespół" - odrzekł pomocnik.