Pół roku temu Ansu Fati dostał koszulkę z numerem 10 po Leo Messim. Leczył wtedy kontuzję łąkotki, co zabrało mu aż 320 dni. Nastoletni wychowanek był wzruszony, że Barcelona wiąże z nim tak duże nadzieje po stracie Messiego. Chciał wrócić na boisko jak najszybciej. Pod koniec października doznał jednak urazu kolana. Gdy wrócił do gry, zdobył zwycięską bramkę w listopadowym mecz z Dynamo w Kijowie w Lidze Mistrzów. Niedługo potem kontuzja uda skazała go na kolejne dwa miesiące przerwy.

Puchar Króla. Athletic - Barcelona 3-2. Łzy Ansu Fatiego

Trener Xavi Hernandez zapowiadał, że będzie gospodarował siłami 19-latka bardzo ostrożnie. W hitowym meczu 1/8 finału Pucharu Króla Ansu pojawił się na boisku po godzinie gry. Zmienił innego z wychowanków Jutglę. Wynik był wtedy 1-1.

Końcówka meczu była dramatyczna. W 86. minucie gola dla gospodarzy zdobył Inigo Martinez po grubym błędzie Gerarda Pique. Kolejny młodzian z Barcelony Pedri, który też niedawno wrócił po kontuzji, wyrównał na 2-2 w trzeciej minucie doliczonego czasu. Trzeba było grać dogrywkę.

W 96. min Fatiemu odnowił się uraz uda. Sfrustrowany nastolatek schodził z boiska płacząc. Kontuzje prześladują go od półtora roku hamując rozwój jego wielkiego talentu. Tym razem będzie się leczył od 4 do 6 tygodni.

Puchar Króla. Athletic - Barcelona 3-2. Sądny dzień Jordiego Alby

W 105. minucie lewy obrońca Barcelony Jordi Alba zagrał piłkę ręką w polu karnym. Odbiła się od niej po dośrodkowaniu, sędzia przyznał jedenastkę dla Athletic Bilbao. Gol bohatera meczu Ikera Muniaina rozstrzygnął pasjonujące starcie. Dla Alby to był sądny wieczór. Jeden z kapitanów zespołu nie nadążał za rywalami. Zaliczył najwięcej strat i najwięcej niecelnych podań.

Za każdym razem, gdy wydaje się, że Xavi z drużyną zrobił krok do przodu, przychodzi porażka.

Na pocieszenie Fatiemu pozostaje fakt, że na początku kariery Messi też miał kłopoty z urazami mięśniowymi. Z wiekiem je przezwyciężył. Czy tak samo będzie w przypadku piłkarza kreowanego na jego następcę?

Dariusz Wołowski



