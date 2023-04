"El Clasico" dla Realu! Hat-trick Benzemy, Lewandowski schowany do kieszeni

Wieczór 5 kwietnia miał przynieść odpowiedź na to, czy " Los Blancos " zdołają się przełamać w starciach z najzacieklejszymi rywalami, czy też " Blaugrana " ostatecznie przypieczętuje swoją dominację w tym sezonie. Jedno było jasne - emocji, jak zawsze, miało nie zabraknąć...

"El Clasico" w Pucharze Króla. Pierwsza połowa meczu FC Barcelona - Real Madryt

Riposta "Barcy" była bardzo mocna - Balde odegrał piłkę do Gaviego, a ten posłał futbolówkę w kierunku Raphinhi, który jednak nie zdołał oddać czystego strzału z bliska, będąc naciskanym przez Camavingę. Niedługo potem w ruch poszedł VAR - Alaba dotknął bowiem piłki ręką w "szesnastce" podczas wślizgu, ale sędziowie uznali, że akurat w tej sytuacji rzut karny nie należał się gospodarzom, bowiem zagranie było ich zdaniem przypadkowe.

W 6. minucie swój pierwszy strzał oddał Robert Lewandowski - został jednak przyblokowany. W całej akcji ze strony Realu zawinił Camavinga, który zgubił piłkę, a ta wpadła w posiadanie Raphinhi - ten odegrał właśnie do "Lewego". Francuz miał trudny początek potyczki - wcześniej bowiem zdarzyło mu się zgubić krycie.

Trzy minuty później po sporym zamieszaniu w polu karnym gości strzał - dosyć lekki - oddał Sergi Roberto. Nie był w stanie zagrozić Courtoisowi, za to moment później... zarobił żółtą kartkę, faulując jednego z oponentów podczas kontrataku "Los Merengues".

W 11. minucie Rodrygo ruszył flanką i doskonale zagrał do Viniciusa, który jednak będąc na półwślizgu minimalnie minął się z futbolówką. "Na plecach" miał Araujo, który w tej sytuacji zderzył się ze słupkiem - Urugwajczyk chwilę zwijał się z bólu na murawie, ale ostatecznie wstał i kontynuował zawody.

Kilka chwil potem Balde spróbował całkiem niezłej wrzutki - lecąca wysoko piłka trafiła w końcu na głowę Raphinhi, który jednak trafił swoim uderzeniem wprost w ręce Courtoisa. W 16. minucie żółtą kartkę dostał... Xavi. Na Camp Nou lekko się "zagotowało": Kessie upadł po walce o piłkę z Vinciusem, ale sędzia nie zatrzymał gry - zrobił to wtedy, kiedy Brazylijczyk sekundy potem został zatrzymany przez Busquetsa. Pewna niekonsekwencja arbitra nie spodobała się wyraźnie szkoleniowcowi FCB...

Gdy zegar na stadionie pokazywał 22. minutę, bardzo dobrze w środkowej strefie zachował się Busquets - przejął on futbolówkę i posłał ją w kierunku Lewandowskiego - ten jednak nie zdołał uwolnić się na flance i stracił ostatecznie piłkę. W następnej akcji "Lewego" uprzedził z kolei Eder Militao - defensor, naciskany przez Polaka, musiał jednak wybijać piłkę za linię końcową.

"Los Blancos" nieco się potem "rozhulali" - aż dwukrotnie musiał interweniować ter Stegen, a potem do tego wszystkiego trzeba było zablokować Rodrygo. To zadanie jednak udało się obronie Barcelony , w związku z czym goście dalej nie byli w stanie otworzyć wyniku.

W 26. minucie doszło do spięcia między Gavim a Viniciusem - pierwszy z nich bardzo ostro wszedł barkiem w Brazylijczyka, a ten - w akcie zemsty - po zatrzymaniu gry popchnął rywala od tyłu i wytrącił mu z rąk piłkę. Obaj krewcy, młodzi gracze otrzymali po żółtej kartce.

Następnie obejrzeliśmy przede wszystkim bardzo dużo walki od pola karnego do pola karnego - bez większych konkretów jednak. W końcu w 32. minucie fantastycznym rajdem popisał się Alejandro Balde, ale nie zdołał dobrze odegrać futbolówki. Odpowiedzią była ofensywa Realu zakończona strzałem Benzemy - z powietrza i z ostrego kąta. Z tą próbą ter Stegen znowu nie miał większych problemów.

Niebawem mocno ucierpiał Robert Lewandowski - Eder Militao, delegowany w tym meczu do pilnowania Polaka, zaatakował swojego przeciwnika od tyłu kolanem i było to bez wątpienia mocno bolesne. Na szczęście po chwili nasz reprezentant podniósł się z murawy.

Kolejne minuty przyniosły próby pewnych nacisków ze strony "Królewskich" - nie byli oni jednak w stanie jakoś konkretnie zaatakować bramki ekipy z Camp Nou, a zwieńczeniem ich prób było podanie górą Viniciusa... zupełnie do nikogo. Piłka przeleciała obok słupka i Marc-Andre ter Stegen znów mógł podejść do spokojnego wznowienia.

Zaczął się kolejny atak "Los Blancos" - po dwójkowej akcji Viniciusa i Benzemy Brazylijczyk z bliska oddał strzał, który przemknął obok ter Stegena. Tuż przed linią na torze lotu piłki stanął jeszcze Kounde, ale mimo jego interwencji futbolówka przekoziołkowała do bramki .

Choć wizualną przewagę przez pierwsze czterdzieści kilka minut miała głównie "Barca", to w lepszych humorach do szatni schodzili podopieczni Ancelottiego. Rezultat zapowiadała kolejne piłkarskie "fajerwerki" po zmianie stron...

"El Clasico" w Pucharze Króla. Druga połowa meczu FC Barcelona - Real Madryt

Widać było, że "Królewscy" weszli z nowymi siłami w mecz - niedługo później ciekawą próbę dośrodkowania wykonał Carvajal, a w 50. minucie Modrić doskonale poprowadził piłkę w stronę bramki i odegrał do Benzemy - ten w zasadzie z linii 16. metra oddał świetny, precyzyjny strzał i pokonał ter Stegena - było 2-0 !

FC Barcelona od razu ruszyła do gonienia rezultatu - po pewnych podchodach mocny strzał oddał Alejandro Balde, ale doskonałą obroną popisał się Thibaut Courtois. Ostatecznie wzmożone ataki "Blaugrany" zostały w końcu zgaszone.

Do "jedenastki" podszedł oczywiście kapitan "Królewskich" Karim Benzema - zupełnie zmylił on ter Stegena i pewnie zapisał się kolejny raz na liście strzelców. Było już 3-0 i sytuacja Barcelony stała się wręcz dramatyczna. Warto nadmienić, że przewinienie Kessiego było bezsensowne - na pewno nie była to sytuacja "ratunkowa".