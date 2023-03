El Clasico: Niespodziewane prowadzenie Barcelony

Na początku meczu "Duma Katalonii" nie miała jednak zbyt wielu okazji, aby pokazać się z przodu. "Królewscy" przejęli inicjatywę i nie pozwalali gościom na swobodne ataki. Sami konsekwentnie budowali natomiast swoje akcje i wydawali się być coraz bliżsi zdobycia bramki. W 12. minucie Karim Benzema umieścił nawet piłkę w siatce, ale sędzia słusznie dopatrzył się spalonego, co potwierdziła po chwili także analiza VAR.

Madrytczycy mieli spotkanie pod kontrolą, tymczasem nadeszła 26. minuta i... to podopieczni Xaviego Hernandeza wyszli na prowadzenie. Ferran Torres obsłużył prostopadłym podaniem Francka Kessiego , który oddał płaski strzał. Piłkę odbił Thibaut Courtois , ale miał przy tym pecha - ta odbiła się bowiem od nóg Edera Militao i potoczyła się do bramki. Arbiter początkowo nie uznał gola, ale powtórki wykazały, że Iworyjczyk nie był na ofsajdzie . Trafienie było więc w pełni legalne, a ostatecznie zaklasyfikowano je jako samobój Militao.

Real - Barcelona: Katalończycy wyrzekli się swojej filozofii

Barcelona dowiozła skromne prowadzenie do końca pierwszej połowy. W przerwie Xavi Hernandez nie miał jednak zbyt wielu powodów do chwalenia swojego zespołu, który z przebiegu gry nie zasługiwał na ten wynik . Tuż po zmianie stron Real znów rozpoczął swój napór, zamykając przyjezdnych w strefie obronnej.

Najważniejszy cel został jednak osiągnięty, co - biorąc pod uwagę wspomniane problemy kadrowe - kibice powinni docenić. Barcelona ma zaliczkę, której będzie bronić. Rewanż zaplanowano na 5 kwietnia. Odbędzie się on na Camp Nou. Również na tym stadionie 19 marca Barcelona i Real spotkają się w ramach rozgrywek ligowych. W ciągu miesiąca dojdzie zatem do dwóch kolejnych Klasyków.