Barcelona - Real. Karim Benzema z hat-trickiem! Lewandowski w jego cieniu

El Clasico. Barcelona - Real. Hat-trick Karima Benzemy na Camp Nou

Karim Benzema na Camp Nou zanotował hat-tricka. Zaczęło się od uderzenia z kilkunastu metrów w 50. minucie, po asyście Luki Modricia. Potem był wykorzystany rzut karny z 58. minuty. I wreszcie w 81. minucie Benzema wykończył niezwykłą kontrę Realu, w trakcie której dynamiczny Vinicius Jr. nic nie robił sobie z defensorów Barcy i podał na prawo do swojego snajpera. A 35-latek pewnym uderzeniem zdobył swoją trzecią bramkę w tym spotkaniu.

Ostatecznie Barcelona przegrała aż 0-4, bo do trzech bramek Francuza Real dołożył gola Viniciusa Jr... po asyście Benzemy.

Co więcej, to drugi hat-trick Benzemy z rzędu, bo mecz wcześniej, w ostatni weekend, zdobył on trzy bramki w starciu z Realem Valladolid.