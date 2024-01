Ależ sceny w Hiszpanii, wszystko przed meczem. To przez Lewandowskiego i kolegów

Piłkarze Unionistas de Salamanca CF rozpoczęli swoje zmagania w bieżącej edycji Pucharu Króla "na spokojnie" - od zwycięstwa z Gerniką . Potem jednak dwukrotne doprowadzili do sytuacji, która mocno zwróciła na nich uwagę hiszpańskich mediów.

Trzecioligowcy z UdS ograli bowiem wpierw Sporting Gijon, walczący obecnie o awans do Primera Division, a następnie zatriumfowali po serii rzutów karnych nad Villarrealem. Piłkarze potem mocno ściskali kciuki za to, by dane im było trafić na kolejnego mocnego rywala i... nie zawiedli się.