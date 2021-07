Copa America. Leo Messi: Rekord Pelego? Jak zawsze to sprawa drugorzędna (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Leo Messi po meczu Argentyna - Ekwador w ćwierćfinale Copa America: Rekord Pelego? Odpowiem tak jak zawsze - indywidualne rekordy, nagrody to sprawa drugorzędna. Jesteśmy tutaj, żeby osiągnąć coś innego. Gratuluję całemu zespołowi wykonanej pracy. Jesteśmy z dala od naszych rodzin, od naszych domów... Sądzę, że jesteśmy jedyną drużyną, która nie opuściła "bańki" nawet na moment. Mamy jeden cel i wszystko mu podporządkowujemy.Teraz nasze myśli skupiają się na półfinale z Kolumbią, która ma bardzo wyrównany skład. Są tam bardzo dobrzy, doświadczeni piłkarze. Kolumbijczycy świetnie radzą sobie w szybkim ataku, przechodzą bardzo szybko z obrony do kontrataku. My działamy krok po kroku, teraz chcemy zrobić kolejny do wymarzonego finału.