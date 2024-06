To może być najpiękniejszy samobój w historii. Nagranie już jest hitem sieci

Piłkarscy kibice lepszej przerwy między sezonami klubowymi nie mogli sobie wyobrazić . Od kilkunastu dni trwa już arcyciekawe Euro 2024, podczas którego od samego początku padają niespodziewane rezultaty. Chociażby w grupie z udziałem reprezentacji Polski to nie Holandia czy Francja zajęła pierwszą pozycję, a rozkręcająca się z meczu na mecz Austria . Podopieczni Ralfa Rangnicka w nagrodę o ćwierćfinał zagrają z Turcją. Niespodziewany triumf zaliczyli też między innymi Rumuni, w tyle pozostawiając Belgię czy Ukrainę. Na niemieckich boiskach dzieje się co niemiara, a najważniejsze dopiero przed nami.

Co za sceny na Copa America. Ten samobój przejdzie do historii

Powoli rozkręca się również turniej odbywający się kilka tysięcy kilometrów dalej. Mowa o Copa America, mającym miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów to jedna z prób generalnych przed zbliżającym się mundialem 2026. Trzeba przyznać, że wchodzi im ona całkiem nieźle. Brakuje co prawda fanów na trybunach, ale zamiast tego ciekawe jest na murawie. W nocy z 26 na 27 czerwca polskiego czasu w starciu Ekwador - Jamajka wydarzyło się coś, co będzie ciężko prędko powtórzyć. O pierwszym golu tej potyczki szybko zrobiło się głośno i to nie dlatego, iż wpadł już w trzynastej minucie gry. Chodzi o sposób, w jaki futbolówka znalazła się w siatce.