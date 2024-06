Szaleństwo Brazylii, byli już na skraju. Wielki przełom i czerwona kartka

Copa America 2024 , tym razem rozgrywana w Stanach Zjednoczonych (co stanowi swoiste przetarcie przed kolejnym mundialem) nie zaczęła się dobrze dla reprezentacji Brazylii - "Canarinhos" bowiem, pomimo bycia faworytem, zdołali jedynie bezbramkowo zremisować z ekipą Kostaryki .

To zaś sprawiło, że piłkarze Dorivala Juniora znaleźli się pod sporą presją przed kolejną potyczką - tym razem z Paragwajem . W nocy z 28 na 29 czerwca według czasu polskiego okazało się jednak, że zdołali oni uciec spod topora - i to w jakim stylu!

Copa America 2024. Brazylia podniosła się z kolan, wielki mecz Vinicusa

Brazylijczycy - mimo wszystko - zaczęli tu od potknięcia, bowiem w 31. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Lucas Paqueta . Cztery minuty później jednak wynik otworzył Vinicius Junior , potem bramkę dołożył Savio, a jeszcze przed przerwą "Vini" po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Co istotne, dla zawodnika Realu Madryt było to swoiste przełamanie, bo w poprzednich 31 występach w kadrze zdobył łącznie... tylko trzy bramki.

Po zmianie stron też było ciekawie. Już w 48. minucie pierwszą - i jak się potem okazało, jedyną - bramkę dla Paragwaju zdobył Omar Alderete , po czym... Brazylijczykom w 65. minucie przyznano kolejny rzut karny. Tym razem Paqueta już się nie pomylił i przypieczętował rezultat 4:1. "Los Guaranies" do tego skończyli mecz w dziesiątkę po tym, jak Andres Cubas starł się z Douglasem Luizem:

Copa America 2024. Brazylia już blisko awansu

Jednocześnie Kostaryka przegrała 0:3 z Kolumbią, a to oznacza, że "Canarinhos" są bardzo blisko przypieczętowania awansu do kolejnej fazy Copa America, bo nawet jeśli "Los Ticos" zdołają zrównać się z nimi punktami, to potem decydować będzie bilans bramkowy, a ten jest zdecydowanie korzystniejszy dla Brazylii.