Skandaliczne sceny na mistrzostwach. Trener ujawnia: "Kobiety i dzieci były zakładnikami"

Tak nie może wyglądać turniej o prymat na kontynencie. Szalone sceny po półfinale

Chociaż reprezentacja Urugwaju nie zawalczy w finale tegorocznego Copa America, bez wątpienia można ją nazwać jedną z rewolucji turnieju. Marcelo Bielsa potrzebował zaledwie roku, by zbudować zespół zdolny do nawiązania walki z topowymi rywalami z kontynentu. Dość powiedzieć, że "Celestes" zakończyli fazę grupową z kompletem punktów, a w ćwierćfinale wyeliminowali samą Brazylię. W półfinale na ich drodze stanęło drugie z objawień turnieju. Reprezentacja Kolumbii, dowodzona przez Jamesa Rodrigueza, ostatecznie wygrała po trafieniu Jeffersona Lermy i to ona zmierzy się z Argentyńczykami w starciu o trofeum. To, co skupiło uwagę światowych mediów, działo się jednak po ostatnim gwizdku.