Potężna kontrowersja na turnieju, gospodarze za burtą. Powtórka wywołała burzę

Równolegle do Euro 2024 rozgrywany jest inny wielki piłkarski turniej reprezentacyjny - a mowa tu oczywiście o Copa America , które tym razem co ciekawe po raz drugi w historii odbywa się poza Ameryką Południową i po raz drugi w Stanach Zjednoczonych.

Copa America 2024. USA poza turniejem, gol Urugwaju nieprawidłowy?

Co dokładnie się wydarzyło? W ostatniej kolejce gier grupy C Boliwijczycy zmierzyli się z Panamczykami, a Amerykanie podjęli Urugwajczyków . "Celestes" ograli USA 1:0 po trafieniu Cristiana Olivery z 66. minuty, natomiast prawidłowość gola stała się obiektem zażartych dyskusji:

Telewizyjne powtórki wskazują, że przy akcji bramkowej co najmniej dwaj Urugwajczycy byli na pozycji spalonej, w tym przede wszystkim wspomniany Olivera , który dobijał futbolówkę do siatki po interwencji Matta Turnera . Zespół VAR oczywiście przyglądał się sytuacji i stwierdził, że wszystko przebiegło prawidłowo, natomiast jeśli nie jest to kwestia specyficznego kąta kamery, to można mówić o olbrzymiej pomyłce...

Efekt końcowy był taki, że Urugwaj miał na koncie łącznie dziewięć punktów, Panama sześć, USA trzy i Boliwia zero. Awans do ćwierćfinału wywalczyły tylko dwie pierwsze drużyny, bo w przeciwieństwie do Euro na Copa America nie było konieczności wprowadzania tabeli kadr z miejsc trzecich, która byłaby tu dla "The Stars and Stripes" ostatnią deską ratunku.