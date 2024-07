Piłkarz z Ekstraklasy to przewidział. Jego rodacy zagrają z Messim o puchar

W półfinale Copa America, w którym Kolumbia pokonała Urugwaj 1-0 , było wszystko za co kochamy piłkę latynoamerykańską - piękne akcje, złośliwe faule, czerwoną kartkę i olbrzymią dramaturgię. Na "Los Cafeteros" w finale czeka już Argentyna z Leo Messim, która w pierwszym półfinale uporała się z Kanadą w stosunku 2-0.

Od początku jakby konkretniejsi byli Kolumbijczycy, po dośrodkowaniu błyskotliwego Luisa Diaza groźnie, tuż obok słupka głową uderzał boczny obrońca, Daniel Muñoz. Ale to nic w porównaniu z sytuacją z 17. minuty - po idealnym podaniu Fede Valverde, Darwin Nuñez stanął oko w oko z Camilo Vargasem, mimo to chybił. Trudno było tego nie trafić, a jednak się udało. Napastnik Liverpoolu powtórzył ten wyczyn 10 minut później. Niesamowita nieskuteczność, tymczasem z ławki drużyny Urugwaju patrzył na to weteran, Luis Suarez i nie mógł uwierzyć.