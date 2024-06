Najpierw Ronaldo, teraz Messi. Wszedł na boisko i to zrobił, czekano 71 lat

Portugalczyk bowiem śrubuje rekord największej liczby rozegranych łącznie spotkań na kolejnych ME - ma ich na razie 26, a to z pewnością nie będzie koniec. Choć na tym konkretnym polu nie może on z oczywistych względów rywalizować z Leo Messim, to jednak... obu panów znowu warto porównać, bowiem Argentyńczyk w podobny sposób właśnie zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach Copa America.

