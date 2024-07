Lionel Messi dopiero w schyłkowym etapie swojej kariery zaczął sięgać po najważniejsze trofea z reprezentacją Argentyny . W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego dodał do swojej gabloty medal za Copa America, dzięki czemu stał się najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii piłki nożnej .

Ten sukces Messiego rodził się w bólach - dosłownie i w przenośni

Chociaż ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zgarniał taśmowo puchary z FC Barcelona , kadra narodowa pozostawała zadrą w jego sercu. Wszystko zmieniło się w 2021 roku. To wtedy najlepszy piłkarz w historii po raz pierwszy sięgnął po Copa America, prezentując wyśmienitą formę. Na szczyt futbolowego świata wzniósł się zaś rok później, gdy w wielkim stylu poprowadził "Albicelestes" do mistrzostwa świata .

Ostatnia edycja turnieju o prymat w Ameryce była już jednak inna. Messi nie był tak decydujący, jak w poprzednich okazjach, ale i tak udało mu się pobić kilka rekordów. Trzeba jednak przyznać, że pod względem twardych liczb nie był to popisowy okres 37-latka. W pięciu meczach zanotował zaledwie gola i asystę. Najważniejsze jest jednak to, że udało mu się poprowadzić kadrę do obrony tytułu, a dzięki temu sam Argentyńczyk stał się prawdziwym dominatorem w kontekście trofeów.