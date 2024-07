Kontuzjowany Messi we łzach, Argentyna z pucharem. Skandal przed meczem

Argentyna pokonała Kolumbię 1-0 po dogrywce i po raz 16. wygrała Copa America. "Złotą bramkę" w tym niezwykle dramatycznym spotkaniu zdobył rezerwowy Lautaro Martinez w 112. minucie gry. Zanim zaczął się ten mecz, przy wejściu na stadion w Miami działy się dantejskie sceny. Alexis Mac Allister musiał opuścić szatnię i udać się do bramek wejściowych, aby jego rodzina mogła wejść na stadion. Niektórzy kibice dostali się na Hard Rock Stadium w Miami przez... szyby wentylacyjne. Raporty mówiły mniej o nieodpowiednim zachowaniu kibiców, a więcej o fatalnej organizacji Amerykanów, co stawia pod wielkim znakiem zapytania ich zdolność do organizacji mundialu już za dwa lata. To nie pierwsza wpadka organizatorów - o skandalicznym braku organizacji mówił wcześniej argentyński trener reprezentacji Urugwaju, Marcelo Bielsa.

Reklama