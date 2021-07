Poprzednie spotkanie Kolumbii w Copa America 2021 - mecz ćwierćfinałowy z Urugwajem - także skończyło się rzutami karnymi. Wówczas Yerry Mina zasłynął energiczną celebracją swojego gola, co już samo w sobie było nietypowe w przypadku serii jedenastek.

Kolumbijczyk najpierw włożył kciuk do ust, a potem przez krótki moment tańczył przed bramką. Kilka chwil później Matias Vina nie trafił dla Urugwaju i ostatecznie tamten wieczór skończył się awansem "Los Cafeteros".

Yerry Mina kolejny raz nie zatańczył

W półfinale turnieju po 90 minutach było 1-1, a jako, że na tegorocznym Copa America nie ma dogrywek, Kolumbijczycy po raz kolejny rozstrzygali swój los poprzez "jedenastki". Swoją szansę dostał ponownie Yerry Mina.



Obrońca, grający na co dzień w Evertonie, nie znalazł jednak drogi do siatki rywali. Jego strzał z "wapna" został obroniony przez Emiliano Martineza. Chwilę potem kamery argentyńskiej telewizji TyC Sports uwieczniły, jak Leo Messi krzyczy w kierunku Miny "Baila ahora!", co oznacz dosłownie "Zatańcz teraz!". Kapitan "Albicelestes" kilkukrotnie powtórzył ten okrzyk.



Żywiołowa reakcja Messiego przyciągnęła uwagę medialną m.in. dlatego, że Yerry Mina to były klubowy kolega piłkarza - choć należy przyznać, że obaj panowie długo razem nie pograli. Kolumbijski obrońca w FC Barcelona grał jedynie przez kilka miesięcy w 2018 roku.



Copa America 2021. Argentyna o mistrzostwo zagra z Brazylią

Teraz na Argentynę czeka finał z Brazylią, który odbędzie się 11 lipca. Dzień wcześniej o trzecie miejsce w turnieju Kolumbia zagra z Peru.

Zdjęcie Leo Messi (z lewej) i Yerry Mina przez krótki czas byli klubowymi kolegami / AP/Associated Press/East News / East News

