Jose Luis Chilavert to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach paragwajskiego futbolu. Były - co ciekawe całkiem bramkostrzelny - bramkarz słynął nie tylko ze swojej gry, ale też licznych kontrowersji i często "niewyparzonego języka". Nie bez przyczyny otrzymał w pewnym momencie kariery pseudonim "Bulldog".

Przed finałem tegorocznego Copa America Chilavert nie szczędził słów krytyki pod adresem południowoamerykańskiej federacji CONMEBOL, którą w swojej wypowiedzi dla argentyńskiego Radia Continental określił mianem "CORRUPBOL". Zaatakował także wybór Estebana Ostojicha jako arbitra głównego meczu.

Reklama

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Jose Luis Chilavert o CONMEBOL: Federacja jest okropna

"CORRUPBOL jest okropny. Wybrali Ostojicha do sędziowania finału po tym, co zrobił w meczu Paragwaju z Peru. Był okropny. Niesłusznie odesłał do szatni kapitana Paragwaju Gustavo Gomeza. Później dał czerwoną kartkę także Peruwiańczykowi Carrillo" - stwierdził Chilavert.



"Bardzo chciałbym, żeby Messi uwolnił się trzy lub cztery razy i strzelił trzy lub cztery gole. W razie wątpliwości będą faworyzować gospodarza. Geniusz Messiego i jego kolegów z drużyny musi działać na 1000 procent" - kontynuował. Zdaniem byłego piłkarza Argentyńczycy będą musieli grać przeciwko "drużynie Brazylii, Neymarowi, VAR-owi i sędziemu".



"Emiliano Martinez to świetny bramkarz"

Chilavert stanął także w obronie golkipera "Albicelestes" Emiliano Martineza, który w półfinale z Kolumbią prowokował w trakcie serii rzutów karnych swoich oponentów. "To fantastyczny bramkarz. Nie bez powodów gra on na poziomie angielskiej Premier League" - chwalił kolegę po fachu Paragwajczyk.

"Uwielbiam to, że niektórzy są zdumieni tym, co zrobił przed karnymi" - mówił z przekąsem Chilavert. "To pokazuje, że aby stać w bramce, musisz spełniać pewne warunki: musisz mieć osobowość, musisz być silnym psychicznie i musisz posiadać umiejętności techniczne" - skwitował.

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Copa America. Finał już w niedzielę

Finał Copa America rozpocznie się 11 lipca o 02.00 czasu polskiego. Dzień wcześniej, o tej samej godzinie, Kolumbia i Peru zagrają o trzecie miejsce w turnieju.

Zdjęcie Jose Luis Chilavert to jedna z najbardziej znanych byłych gwiazd paragwajskiej piłki / Clive Brunskill / Staff / Getty Images

PaCze