Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny, powołał 23-osobową kadrę na Copa America. Na liście są Lionel Messi czy Sergio Aguero, brakuje natomiast m.in. Mauro Icardiego.

Ośmiu z 23 powołanych przez Scaloniego piłkarzy występuje poza Europą: sześciu w lidze argentyńskiej, dwóch w meksykańskim Club America. Na liście nie ma żadnego bramkarza europejskiego klubu.

Na turniej do Brazylii pojadą natomiast największe gwiazdy argentyńskiej piłki. W kadrze jest Messi, który w marcu wrócił do kadry po kilku miesiącach przerwy. Oprócz gwiazdy FC Barcelona, o ofensywę Argentyny mają zadbać m.in. Aguero z Manchesteru City, Angel Di Maria z Paris Saint-Germain czy Paulo Dybala z Juventusu. Największym nieobecnym wśród powołanych wydaje się napastnik Interu Mediolan Mauro Icardi. W kadrze jest za to inny argentyński napastnik Interu Lautaro Martinez.

Tegoroczna edycja Copa America rozpocznie się 15 czerwca. W Brazylii tytułu będą bronić Chilijczycy, którzy zwyciężyli w dwóch ostatnich edycjach turnieju. W obu finałach pokonali Argentynę, dwukrotnie rozstrzygając losy tytułu w serii rzutów karnych.

Argentyna triumfowała w Copa America 10 razy, nikt nie wygrywał turnieju równie często. Po raz ostatni w 1993 r. W Brazylii zagra w grupie z Kolumbią, Paragwajem i Katarem, który wraz z Japonią został zaproszony na turniej.

Kadra Argentyny na Copa America 2019:

Bramkarze: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustin Marchesin (Club America)

Obrońcy: Milton Casco (River Plate), Renzo Saravia (Racing), Nicolas Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Ramiro Funes Mori (Villarreal), German Pezzella (Fiorentina), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting)



Pomocnicy: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis Sewilla), Roberto Pereyra (Watford), Angel Di Maria (PSG), Guido Rodriguez (Club America), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (River Plate)



Napastnicy: Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Matias Suarez (River Plate), Paulo Dybala (Juventus)