Oscar Tabarez, selekcjoner reprezentacji Urugwaju, powołał 23 piłkarzy na rozpoczynający się w czerwcu turniej. W składzie znalazł się Luis Suarez, choć napastnik FC Barcelona dopiero wraca do zdrowia po operacji kolana.

Suarez doznał urazu łąkotki w prawym kolanie i trzy tygodnie temu zdecydował się na zabieg. 32-letni napastnik z tego powodu nie mógł wystąpić w finale Pucharu Króla, przegranym przez Barcelonę 1-2.

Mimo że Urugwajczyk wciąż nie wrócił do pełni zdrowia, Tabarez nie wahał się, by powołać go na turniej. Wśród 23 wybrańców selekcjonera znalazł się również Edinson Cavani, atakujący Paris Saint-Germain, który przez problemy ze zdrowiem w ostatnim sezonie rozegrał tylko 21 meczów we francuskiej Ligue 1. Imponował jednak skutecznością - zdobył w nich 18 bramek, trafiając do siatki średnio co 94 minuty.

Suarez w ostatnim sezonie Primera Division strzelił 21 goli. Oprócz dwójki znakomitych napastników, w kadrze Tabareza jest kilku innych piłkarzy z czołowych klubów Europy, m.in. Jose Gimenez z Atletico Madryt, Martin Caceres i Rodrigo Bentancur z Juventusu czy Federico Valverde z Realu Madryt. Na turniej do Brazylii polecą również m.in. Lucas Torreira z Arsenalu, który wystąpił w środowym finale Ligi Europy, a także Diego Godin, który po zakończeniu sezonu po dziewięciu latach pożegnał się z Atletico.



Tegoroczna edycja Copa America rozpocznie się 15 czerwca. Tytułu będą bronić Chilijczycy, którzy zwyciężyli w dwóch ostatnich edycjach turnieju. Urugwaj wygrał Copa America rekordowe 15 razy, po raz ostatni triumfował w 2011 r. W czasie ostatniego turnieju nie wyszli jednak z grupy. Na brazylijskich boiskach zagrają w grupie C z Chile, Japonią i Ekwadorem.



Skład Urugwaju na Copa America 2019:



Bramkarze: Martin Campana (Independiente), Fernando Muslera (Galatasaray Stambuł), Martin Silva (Libertad)



Obrońcy: Martin Caceres (Juventus), Sebastian Coates (Sporting), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Atletico Madrid), Marcelo Saracchi (RB Lipsk)



Pomocnicy: Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Rodrigo Bentancur (Juventus), Giovanni Gonzalez (Penarol), Diego Laxalt (AC Milan), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Nahitan Nandez (Boca Juniors), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven), Lucas Torreira (Arsenal), Federico Valverde (Real Madrid), Matias Vecino (Inter)



Napastnicy: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Maxi Gomez (Celta Vigo), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), Cristhian Stuani (Girona), Luis Suarez (Barcelona)





Zdjęcie Luis Suarez (z prawej) w walce z Brazylijczykiem Joao Mirandą / AFP ADRIAN DENNIS / AFP

