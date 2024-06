Argentyna z przytupem zaczyna bój o obronę tytułu. Messi błysnął, rywale ograni

W tegorocznym Copa America bierze udział 16 drużyn z dwóch stref - CONMEBOL, zrzeszającej zespoły z Ameryki Południowej oraz z CONCACAF, obejmującej m.in. Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone. Czempionat, którego gospodarzem jest ostatnie z wymienionych państw, potrwa od 21 czerwca do 14 lipca, co oznacza, że finał odbędzie się tego samego dnia co... finał Euro 2024.