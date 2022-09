Zaskakująca opcja dla byłego trenera Wisły Kraków. Może trafić do... Anglii

Dan Petrescu w swojej ojczyźnie - Rumunii - zapamiętany został przede wszystkim jako członek bardzo mocnej ekipy Steauy Bukareszt, która w latach 80. m.in. doszła do finału Pucharu Mistrzów, w którym uległa ekipie Milanu 0-4. Urodzony w Bukareszcie były piłkarz odcisnął też swoje piętno na "złotej generacji" rumuńskiej kadry, która w latach 90. m.in. pokazała się od bardzo dobrej strony na mundialu w USA.

W Polsce Petrescu wszyscy znają jednak oczywiście od strony jego kariery trenerskiej - konkretnie dzięki krótkiemu okresowi, podczas którego prowadził on Wisłę Kraków. Z "Białą Gwiazdą" wywalczył zresztą wicemistrzostwo, by niedługo potem powrócić do kraju ojczystego i przez lata podróżować przede wszystkim między nim, Rosją i Bliskim Wschodem. Teraz dla 54-latka przyszedł czas na zupełnie nowe wyzwanie.

Dan Petrescu - kiedyś Wisła Kraków, teraz Huddersfield lub West Brom?

Jak bowiem informuje "Gazeta Sporturilor" szkoleniowiec jest brany pod uwagę przez dwie angielskie ekipy występujące w Championship - Huddersfield Town oraz West Bromwich Albion. Nie ma w tym przypadku, bowiem zarówno "Teriery" jak i "Drozdy" w bardzo kiepskim stylu rozpoczęły sezon 2022/2023 - pierwsza z ekip jest w strefie spadkowej, druga balansuje na jej granicy.

Sam Petrescu obecnie związany jest z CFR Cluj, z którym w ostatnich latach wywalczył łącznie aż pięć mistrzostw, natomiast teraz ma być całkiem blisko rozstania z "Kolejarzami" - zresztą byłby to nie pierwszy rozbrat z tym zespołem, bo Rumun żegnał się już z nim wcześniej dwukrotnie.

Czy menedżer przyjmie posadę na Wyspach Brytyjskich? Byłoby to dla niego bez wątpienia największe wyzwanie w jego dotychczasowej karierze trenera, bo choć Championship nie może się oczywiście równać w żadnym względzie z Premier League, to w lidze tej drzemią cały czas ogromne pieniądze - i ogromna presja.

Dan Petrescu zna Anglię jak własną kieszeń, lecz nie jako trener

Dan Petrescu jest mimo wszystko zaznajomiony z Anglią - ma nawet obywatelstwo tego kraju, bo jako futbolista spędził tam trochę czasu. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford City i Southamptonu. Jako trener, prócz Wisły i CFR Cluj, prowadził też m.in. Kubań Krasnodar, Dynamo Moskwa i Al-Nasr.

